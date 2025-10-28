Incendios en Bolivia bajaron a poco más de medio millón de hectáreas en 2025, según Medio Ambiente

El ministro de Medio Ambiente, Álvaro Ruiz, informó este martes a Radio Fides que las hectáreas quemadas disminuyeron drásticamente en 2025. Explicó que la afectación en pastos supera levemente el medio millón, mientras que la forestal no alcanza las 150 hectáreas. Recordó que en 2024 los incendios forestales devastaron el país con 12,6 millones de hectáreas quemadas, siendo Santa Cruz el departamento más afectado.

“Ha habido alrededor de 250 incendios, la afectación forestal no pasa de 150 hectáreas y la afectación en pastos está poco más de medio millón”, sostuvo.

/// AM // FIDES ///