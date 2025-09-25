Close Menu
    Incendios en el Noel Kempff: Calvimontes acusa a la defensoría de actuar desde el “escritorio” e influenciada por “calientahopas”

    El Defensor del Pueblo Pedro Callisaya Aro y Juan Carlos Calvmontes, viceministro de Defensa Civil
    El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este jueves que el Gobierno intensificará los patrullajes y acciones preventivas para evitar incendios en del departamento de Cochabamba, especialmente en el Parque Nacional Tunari. Asimismo, denunció la existencia de incendios recurrentes en varias zonas del país, como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en el departamento de Santa Cruz. Según explicó, las brigadas logran sofocar los incendios, pero estos vuelven a activarse en otras áreas.

    El pasado martes, el viceministro descalificó el pronunciamiento emitido por la Defensoría del Pueblo, que cuestionó la presunta ineficiencia del Estado en el control de incendios en el Noel Kempff Mercado. Calvimontes acusó al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, de opinar desde la comodidad del “escritorio” y dejarse influenciar por “calientahopas”. Además, sostuvo que la autoridad defensorial asume una postura parcializada, más cercana al activismo ambiental que a una función institucional por lo que lo invitó a visitar los campamentos operativos para que observe el despliegue logístico y humano que se lleva a cabo en terreno.

