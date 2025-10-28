Incertidumbre sobre la asistencia de Arce a la COP30 por la cercanía del cambio de mando

La reunión de mandatarios de la COP30 se realizará en Belém, Brasil, los días 6 y 7 de noviembre de 2025. Aún no se confirmó si el presidente Luis Arce asistirá, debido a que la posesión de Rodrigo Paz como nuevo mandatario será el mismo 7 de noviembre. El encuentro buscará que los países amazónicos logren un fondo regional de $us 125 mil millones para la preservación de la Amazonía, según informó a Radio Fides el ministro de Medio Ambiente, Álvaro Ruiz.

Se espera que hasta mañana se conozca la decisión sobre la participación de Arce, ya que la reunión comenzará cuando él aún sea presidente, pero coincidirá con el acto de posesión del nuevo jefe de Estado. “Hay una reunión de jefes de Estado, entonces estaba eso en evaluación y seguramente tal vez mañana tendremos la definición sobre ese tema”, dijo.

