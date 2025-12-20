Incremento desmedido de pasajes en provincias afecta a sectores productivos como los quinueros en Salinas

Mediante un pronunciamiento, el Consejo Supremo del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino Salinas, en Oruro, cuestionó la aplicación del Decreto Supremo (DS) 5503 y advirtió que los nuevos precios de la gasolina y el diésel derivaron en un incremento exagerado en el costo de los pasajes. Por ejemplo, la tarifa entre la ciudad de Oruro y el municipio de Salinas era de Bs 35 y ahora escaló hasta Bs 120. A esto se suma la especulación en los precios de la canasta familiar, informó el Jilakata del Ayllu Tunupa, Amacio Alanes.

“Es más del 200% y eso es muy exagerado (…) nuestras maquinarias funcionan con diésel y si está subiendo el costo de producción, va a ser bastante elevado y eso repercute y hace que tengamos que tener un ajuste”, precisó a Fides Challapata.

