    sábado, diciembre 20
    Economía

    Incremento desmedido de pasajes en provincias afecta a sectores productivos como los quinueros en Salinas

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Quinua potosina /Imagen ilustrativa/
    Mediante un pronunciamiento, el Consejo Supremo del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino Salinas, en Oruro, cuestionó la aplicación del Decreto Supremo (DS) 5503 y advirtió que los nuevos precios de la gasolina y el diésel derivaron en un incremento exagerado en el costo de los pasajes. Por ejemplo, la tarifa entre la ciudad de Oruro y el municipio de Salinas era de Bs 35 y ahora escaló hasta Bs 120. A esto se suma la especulación en los precios de la canasta familiar, informó el Jilakata del Ayllu Tunupa, Amacio Alanes.

    “Es más del 200% y eso es muy exagerado (…) nuestras maquinarias funcionan con diésel y si está subiendo el costo de producción, va a ser bastante elevado y eso repercute y hace que tengamos que tener un ajuste”, precisó a Fides Challapata.

    /// LA // ORURO ///

