Indígenas de Pando aún no definen a qué candidato apoyarán en las elecciones generales

El presidente de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), Javier Fernández, lamentó que los actores políticos solo se acerquen a su sector en busca de respaldo electoral, sin tomar en cuenta sus demandas o propuestas. Aunque aún deciden a qué frente político apoyarán en las elecciones presidenciales, Fernández adelantó que esa decisión se tomará la próxima semana. “No tenemos decidido, no tenemos ningún candidato todavía porque no nos toman en cuenta, solo quieren el voto”, reprochó.

/// JCP // PANDO ///