Indígenas del Beni exigen activar la Comisión Agraria Departamental y preparan demandas por avasallamientos

Pueblos indígenas del departamento del Beni se encuentran reunidos en un encuentro con el objetivo de preparar una agenda de demandas para el nuevo gobierno. En este contexto, el presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CEPIB), Abdon Justiniano, pidió hoy al gobernador Alejandro Unzueta activar la Comisión Agraria Departamental para tratar, en primera instancia, el problema de los avasallamientos en la región.

“Exigimos, a través del gobierno, a Fegabeni, a los productores y a los pueblos indígenas tener la capacidad de activar la comisión agraria a la cabeza de la gobernación”, manifestó.

