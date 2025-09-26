Indígenas Itonamas expulsan a minera avalada por la AJAM y rechazan explotación de oro en su territorio

Los pueblos indígenas Itonamas, del departamento del Beni, expulsaron en las últimas horas a una empresa minera aurífera que, según denunciaron, contaba con el aval de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para operar en la región. La decisión fue asumida en un ampliado y cabildo realizados por las comunidades, donde se rechazó la propuesta de la empresa, que ofrecía el 2 % de regalías.

“Se debe respetar la consulta libre, previa, informada y de buena fe hacia los territorios indígenas. En la provincia Iténez, concretamente en la comunidad Puerto Chávez, sobre el río Blanco, una empresa llamada Golden SIP intentó trabajar dentro del TSO. Ante esta situación, otras comunidades se auto convocaron y se reunieron con el representante de la empresa minera. Hay un rechazo total”, indicó Abdón Justiniano, dirigente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CEPIB).

