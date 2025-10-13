Indígenas t’simanes no pueden salir de sus comunidades por bloqueo de interculturales

El dirigente t’simane, Whitman Merena, denunció este lunes que su comunidad está impedida de salir de la región indígena Tacana, ubicada entre Yucumo y Rurrenabaque, en el departamento del Beni. Señaló que un bloqueo y amenazas de sectores interculturales, acusados de avasallamiento de tierras, los retiene en la zona.

“Están buscando pleito en nuestro ingreso a las comunidades (…) siempre nos quieren fregar los interculturales, no son todos”, afirmó Merena a Fides Trinidad.

