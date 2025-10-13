Close Menu
    Indígenas t’simanes no pueden salir de sus comunidades por bloqueo de interculturales

    Rocio Chavez
    Bloqueo de Interculturales en camino de acceso a comunidad T´simane
    Bloqueo de Interculturales en camino de acceso a comunidad T´simane

    El dirigente t’simane, Whitman Merena, denunció este lunes que su comunidad está impedida de salir de la región indígena Tacana, ubicada entre Yucumo y Rurrenabaque, en el departamento del Beni. Señaló que un bloqueo y amenazas de sectores interculturales, acusados de avasallamiento de tierras, los retiene en la zona.

    “Están buscando pleito en nuestro ingreso a las comunidades (…) siempre nos quieren fregar los interculturales, no son todos”, afirmó Merena a Fides Trinidad.

