Close Menu
    Radio online
    jueves, diciembre 11
    Economía

    Industria boliviana cae 1% debido a la escasez de dólares y combustible

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Inversiones / dólares Bolivia /Imagen de referencia/
    Inversiones / dólares Bolivia /Imagen de referencia/

    El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, informó este jueves que el Producto Interno Bruto (PIB) industrial de Bolivia cayó un 1% debido a diversos factores, como el desabastecimiento de combustibles, la escasez de dólares y la falta de inversión privada, a causa de los bloqueos y conflictos sociales. En su intervención, Morales destacó la necesidad de una ley de inversiones para garantizar la seguridad jurídica y brindar estabilidad a los emprendedores.

    “Hay que aclarar que la ejecución pública en esta gestión a septiembre de 2025 solamente llegó al 36% y por supuesto que el contrabando y la falsificación de productos nos afectan de sobre manera en la industria nacional”, precisó.

    /// DPC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply