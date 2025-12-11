Industria boliviana cae 1% debido a la escasez de dólares y combustible

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, informó este jueves que el Producto Interno Bruto (PIB) industrial de Bolivia cayó un 1% debido a diversos factores, como el desabastecimiento de combustibles, la escasez de dólares y la falta de inversión privada, a causa de los bloqueos y conflictos sociales. En su intervención, Morales destacó la necesidad de una ley de inversiones para garantizar la seguridad jurídica y brindar estabilidad a los emprendedores.

“Hay que aclarar que la ejecución pública en esta gestión a septiembre de 2025 solamente llegó al 36% y por supuesto que el contrabando y la falsificación de productos nos afectan de sobre manera en la industria nacional”, precisó.

/// DPC // LA PAZ ///