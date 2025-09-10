Industria farmacéutica reporta una reducción del 30% en la producción de medicamentos por falta de dólares

El gerente general de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (CIFABOL), Josip Lino, confirmó este miércoles que la escasez de dólares provocó una reducción del 30% en la producción de medicamentos a nivel nacional. Explicó que, si bien no se despidió personal, la situación impide la generación de nuevas fuentes de empleo dentro del sector.

“Toda esa producción se ha visto limitada en un 30% y eso ha tenido como reflejo que nuestra oferta al mercado institucional se reduzca un 50%. No olviden que la industria genera empleo digno y estable para 7.000 familias bolivianas de manera directa y para 11.000 de manera indirecta”, afirmó.

/// DP // LA PAZ ///