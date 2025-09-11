Industriales de Chuquisaca exigen al gobierno combustible para producir, transportar y sobrevivir como sector

La presidenta de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) de Chuquisaca, Paola Álvarez, cuestionó este jueves que el Gobierno dé mayor atención a temas políticos en lugar de resolver los problemas de abastecimiento de combustibles que afectan al sector productivo. En ese marco, pidió a las autoridades garantizar la dotación de diésel para asegurar el funcionamiento de las empresas.

“Pedimos desde la capital y desde la CAINCO que se priorice el tema del combustible porque nos está afectando a todos, ya que no podemos distribuir, no podemos traer producción agrícola de otros departamentos. Necesitamos para la producción de alimentos, bebidas e insumos”, afirmó Álvarez.

/// EUC // CHUQUISACA ///