Industriales se reunirán el viernes con parlamentarios paceños y propondrán leyes para el sector

Se planteará avanzar en una nueva ley de hidrocarburos, minería, agroindustria y una norma de fomento al turismo

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, convocó a una reunión para este viernes 12 de septiembre en la ciudad de El Alto con los asambleístas nacionales electos por el departamento de La Paz. El encuentro pondrá en mesa de análisis la ley de inversiones y la ley de impuestos nacionales, además de proponer la creación de nuevas normativas sobre trabajo, lucha contra el contrabando y prevención de bloqueos.

“La Cámara Nacional de Industrias, en coordinación con nuestras cámaras departamentales, nos vamos a reunir para conversar con nuestros asambleístas sobre cinco leyes que son transversales para el sector”, manifestó Morales.

/// DPC // LA PAZ ///