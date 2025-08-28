INE destaca crecimiento de la población adulta mayor en Bolivia

El Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de su director Humberto Arandia, informó que la población boliviana experimenta cambios demográficos significativos en las últimas décadas (2001 al 2024). Según los datos, la población de niños entre 0 y 14 años disminuyó del 38.7% en 2001 al 27% en 2024, reflejando una caída en la tasa de natalidad. En contraste, la proporción de personas entre 65 y 64 años aumentó de 56.4% a 65.6%, y la población de adultos mayores de 65 años creció del 5% al 7.4%.

Arandia destacó que este fenómeno coloca a Bolivia en pleno bono demográfico, una etapa en la que la mayoría de la población se encuentra en edad laboral, lo que representa una gran oportunidad para impulsar el crecimiento económico del país. Sin embargo, también advirtió que el crecimiento constante de la población adulta mayor implica un desafío inminente para las próximas generaciones, quienes deberán prepararse para brindar atención y soporte a este sector creciente de la población.

//GP//LA PAZ