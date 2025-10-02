Close Menu
    INE reporta inflación de 0,2 % en septiembre, la más baja del año

    Conferencia de prensa Humberto Arandia - Director de INE
    El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, informó este jueves que la inflación acumulada en el país alcanza el 18,33 %. En el mes de septiembre se registró una inflación del 0,2 %, considerada la más baja del año. Según el reporte, el producto más inflacionario durante ese mes fue la carne.

    “Este 0,2 % tiene una importancia en lo que es todo el comportamiento del 2025, ya que es la inflación mensual más baja de toda la gestión, lo que muestra que los desequilibrios de oferta de meses pasados se estarían corrigiendo”, afirmó Arandia en conferencia de prensa.

