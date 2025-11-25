INRA Beni descarta intervención del Gobierno y aclara que solo se trató de una visita

La directora del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) del Beni, Carmen Rocío Cruz, negó este martes que la institución haya sido intervenida y explicó que la presencia de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, junto a un grupo de parlamentarios, fue parte de una visita para conocer las oficinas e indagar denuncias de presunta corrupción.

“Primero manejaban el término de intervención y yo estaba preparada para eso. Tengo los informes de mi gestión, pero no me mostraron nada; solamente me dijeron que era a raíz de denuncias de avasallamientos”, afirmó.

