    INRA Beni descarta intervención del Gobierno y aclara que solo se trató de una visita

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    INRA / Personal del INRA /Imagen de referencia/ Foto: ABI
    La directora del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) del Beni, Carmen Rocío Cruz, negó este martes que la institución haya sido intervenida y explicó que la presencia de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, junto a un grupo de parlamentarios, fue parte de una visita para conocer las oficinas e indagar denuncias de presunta corrupción.

    “Primero manejaban el término de intervención y yo estaba preparada para eso. Tengo los informes de mi gestión, pero no me mostraron nada; solamente me dijeron que era a raíz de denuncias de avasallamientos”, afirmó.

    /// ER // BENI ///

