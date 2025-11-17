Close Menu
    Inspeccionan la carretera en Samaipata y se activan alertas por la crecida de los ríos Ichilo, Piraí y Yapacaní

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Gobernación crruceña moviliza maquinaria pesada
    Gobernación crruceña moviliza maquinaria pesada

    Este lunes durante una inspección en la zona de Samaipata, autoridades de la Gobernación de Santa Cruz confirmaron el derrumbe del puente Toro Viejo. La estructura quedó inestable y no permite el tránsito, lo que dificulta el acceso para las labores de auxilio y evaluación de daños.

    “Estamos en coordinación con el director del hospital para la evacuación de pacientes graves. Además, se declaró alerta roja en estos municipios y se moviliza ayuda humanitaria para que las personas afectadas sean atendidas en las próximas horas”, señalaron los funcionarios.

    // YM /// SANTA CRUZ //

