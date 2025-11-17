Inspeccionan la carretera en Samaipata y se activan alertas por la crecida de los ríos Ichilo, Piraí y Yapacaní

Este lunes durante una inspección en la zona de Samaipata, autoridades de la Gobernación de Santa Cruz confirmaron el derrumbe del puente Toro Viejo. La estructura quedó inestable y no permite el tránsito, lo que dificulta el acceso para las labores de auxilio y evaluación de daños.

“Estamos en coordinación con el director del hospital para la evacuación de pacientes graves. Además, se declaró alerta roja en estos municipios y se moviliza ayuda humanitaria para que las personas afectadas sean atendidas en las próximas horas”, señalaron los funcionarios.

// YM /// SANTA CRUZ //