Instituciones de Oruro advierten con bloqueo de carreteras por paralización de proyectos de la UPRE

Instituciones de Oruro anunciaron este jueves que definirán fecha para un bloqueo de carreteras como medida de protesta por la paralización de al menos 10 proyectos ejecutados por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) en el departamento. Algunos de estos proyectos tienen un avance físico del 80%, pero no pueden continuar debido a la falta de desembolsos económicos.

El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) Oruro, Gustavo Chuquimia, denunció que, pese al compromiso de mayores recursos, el Gobierno aún no cumplió. “Esos 60 millones adicionales conseguidos para pagar a los proyectos parece que no se están desembolsando y, en ese sentido, como comités impulsores tenemos que volver a la (medida de) presión que hicimos en La Paz”, sostuvo.

/// JSM // ORURO ///