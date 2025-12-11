Inteligencia de la Policía busca a cinco exmiembros del directorio del FONDIOC con órdenes de aprehensión

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz informó este jueves que ya tiene en su poder los cinco mandamientos de aprehensión contra exmiembros del directorio del Fondo Indígena, investigados por el millonario desfalco a esta entidad. El director de la FELCC, Gabriel Neme, señaló que las unidades de inteligencia y los grupos operativos de la Policía ejecutan acciones de búsqueda para dar con el paradero de estas personas y ponerlas ante las autoridades competentes.

“Hacemos un trabajo de observación y seguimiento por nuestros grupos de investigación, con mayores resultados en los siguientes días”, afirmó Neme.

// APC /// LA PAZ //