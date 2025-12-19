Intendencia Municipal de Potosí detecta agio y especulación de precios en centros de abasto

Vladimir Martínez, Intendente Teniente Municipal de Potosí, informó este viernes que los controles realizados en diferentes mercados y centros de abasto evidenciaron que varios productos han incrementado sus costos, lo que ha generado situaciones de agio y especulación en los puntos de venta. Un ejemplo claro es el maple de huevos, que antes costaba Bs 25 y ahora ha subido a Bs 35. Ante este panorama, Martínez anunció que los controles serán continuos para evitar abusos.

“Estamos haciendo vender al precio justo (…) hemos podido evidenciar bastante especulación en estos centros de distribución, pero no vamos a permitir que se cobre más de lo debido”, aseveró.

/// GC // POTOSÍ ///