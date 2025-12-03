Close Menu
    miércoles, diciembre 3
    Sociedad

    Intensas lluvias elevan los niveles de los ríos en Beni; autoridades inspeccionarán comunidades de Riberalta

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Lluvias en el Río Beni

    Las fuertes lluvias registradas en el departamento beniano entre ayer y hoy provocaron que el municipio de Riberalta se declare en alerta amarilla por el incremento de los ríos hasta 40 centímetros. Temen que las aguas se acerquen a algunas comunidades. El representante de la Unidad de Riesgos del municipio, Pedro Sánchez, informó que el nivel del río Beni es de 5 metros con 45 centímetros.

    “Creemos que si sigue lloviendo habrá subida de ríos (…) mantenemos la alerta amarilla porque, llegando a los siete metros, nos declararemos en alerta naranja”, dijo. Las autoridades inspeccionarán las comunidades cercanas a las riberas para prevenir inundaciones.

