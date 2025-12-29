Close Menu
    Intento de robo de minerales termina en enfrentamiento entre jukus y policías: hay heridos y aprehendidos

    Minerales /Imagen de referencia/
    Un intento de robo agravado de minerales este lunes derivó en enfrentamiento entre presuntos jukus, efectivos policiales y cooperativistas, que dejó un saldo de 11 personas aprehendidas y cinco heridas.

    Según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), José Millán, un grupo de 18 antisociales armados con dinamitas y armas blancas atacó a las fuerzas del orden durante una intervención realizada en horas de la madrugada.

    “18 antisociales ingresaron a la cooperativa Villa Imperial, sección Maderas, donde redujeron al personal de seguridad e ingresaron a perpetrar este hecho delictivo. El trabajo de reacción inmediata tiene un protocolo establecido, estos hechos no quedarán en impunidad y aún faltan más miembros para su aprehensión”, afirmó.

    // DQ /// POTOSÍ ///

