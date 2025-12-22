Interculturales y sectores afines al MAS bloquean la carretera Santa Cruz-Trinidad, exigiendo la abrogación del Decreto 5503

Desde este lunes, sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) protagonizan un bloqueo en la carretera que une Santa Cruz con Trinidad, Beni. Los movilizados demandan la abrogación del Decreto Supremo 5503. Pastor Vargas, presidente del Comité Cívico de San Julián, aseguró que la norma económica “castiga” a la población.

“Nos podemos aguantar más porque hay una crisis económica que afecta a la gente pobre, pero la gente rica continúa rica, y por eso estamos luchando para que se abrogue el decreto, y si no se abroga, vamos a continuar con la protesta”, aseveró.

/// ED // SANTA CRUZ ///