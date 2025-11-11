Interpol activa alertas migratorias para exautoridades y la Alianza Unidad pide publicar la lista de arraigados

La Policía Internacional (Interpol) activó en las últimas horas alertas migratorias contra exautoridades del Estado para evitar que salgan del país durante 90 días. El director nacional de Interpol, Juan Carlos Basualdo, informó que la medida se aplicará en cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el arraigo.

“Daremos estricto cumplimiento a lo que señala la norma y, en coordinación con el Servicio de Migración, daremos a conocer a las autoridades llamadas por ley en caso de algún incumplimiento”, sostuvo.

Por su parte, el diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, solicitó mediante una nota a la Contraloría y a la Dirección de Migración publicar la lista de exautoridades arraigadas conforme al decreto vigente. “Que se sepa las listas, que se sepa si ya se ha cumplido. La ley dice que el arraigo sirve para precautelar los intereses del Estado”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///