Intervención de Emapa: panificadores piden aclarar supuesta amistad entre el ministro Justiniano y un hijo del expresidente Arce

El gobierno de Rodrigo Paz ordenó la intervención de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) por presuntos hechos de corrupción. En este contexto, la dirigente de los panificadores independientes, Elizabeth Galarza, pidió hoy al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Justiniano, aclarar si mantiene una relación de amistad con uno de los hijos del expresidente Luis Arce.

“Sabemos que los hijos del expresidente tenían negocios de venta de maíz y trigo. Todo eso debe salir a la luz. Pienso que este hecho debe ser esclarecido, porque con tanto daño que se le hizo al país estamos susceptibles por la crisis”, manifestó.

