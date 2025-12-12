Intervienen oficinas de Redes de Gas de YPFB en Sucre por presunto enriquecimiento ilícito de su director

Este viernes, en el marco de una investigación por presunto delito de enriquecimiento ilícito, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público intervinieron las oficinas regionales de Redes de Gas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Sucre. El fiscal Javier Gorena confirmó que existen denuncias presentadas por el área jurídica de la estatal petrolera contra el jefe distrital de Redes de Gas de Chuquisaca, quien, según las investigaciones, habría mostrado un incremento injustificado en su patrimonio mediante depósitos bancarios.

«Presuntamente, el distrital de Redes de Gas habría recibido montos de dinero depositados en sus cuentas. Existe un aumento desproporcionado de su patrimonio que no cuadra con su perfil socioeconómico», explicó.

/// EUC /// CHUQUISACA ///