Inundaciones dejan 20 muertos; viceministro confirma que el Grupo SAR continúa encontrando a más personas “que no lograron escapar”

Para atender a estas regiones se desplegaron 284 rescatistas y 175 militares, mientras que el Ministerio de Salud instaló 18 brigadas médicas.

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, confirmó en entrevista con Radio Fides que el número de fallecidos por las inundaciones en El Torno subió a 20, mientras que una cantidad similar de personas permanece desaparecida. Según Troche, a medida que las aguas descienden, el Grupo SAR continúa encontrando a más personas “que no lograron escapar”.

Las inundaciones también afectaron a 11 localidades en el departamento de Santa Cruz, cinco de ellas con serias complicaciones. En El Torno 600 familias se encuentran afectadas, mientras que en Colpa Bélgica existen 1.500.

/// RCL // LA PAZ ///