Inundaciones en Villa Tunari afectan viviendas, cultivos y tres centrales

Las intensas lluvias registradas en la región cochabambina de Villa Tunari provocaron el desborde del río 24, lo que afectó a varias viviendas y cultivos que quedaron bajo el agua. El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Cochabamba, Ramiro López, informó que las centrales San Miguel, Villa 14 y 2 de Agosto fueron las más perjudicadas por las inundaciones.

“El personal del municipio se encuentra en el sector realizando las evaluaciones correspondientes y, como Gobernación, vamos a enviar un equipo para que se pueda realizar esta evaluación y así también brindar la atención necesaria”, explicó.

/// JCH // COCHABAMBA ///