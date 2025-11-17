Close Menu
    Radio online
    lunes, noviembre 17
    Seguridad

    Inundaciones en Villa Tunari afectan viviendas, cultivos y tres centrales

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Población de Cristal Mayu central Yungas Espiritu Santo, Cochabamba, afectada por las lluvias
    Población de Cristal Mayu central Yungas Espiritu Santo, Cochabamba, afectada por las lluvias

    Las intensas lluvias registradas en la región cochabambina de Villa Tunari provocaron el desborde del río 24, lo que afectó a varias viviendas y cultivos que quedaron bajo el agua. El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Cochabamba, Ramiro López, informó que las centrales San Miguel, Villa 14 y 2 de Agosto fueron las más perjudicadas por las inundaciones.

    “El personal del municipio se encuentra en el sector realizando las evaluaciones correspondientes y, como Gobernación, vamos a enviar un equipo para que se pueda realizar esta evaluación y así también brindar la atención necesaria”, explicó.

    /// JCH // COCHABAMBA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply