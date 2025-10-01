Investigan si la mala calidad del combustible proviene del exterior o si es alterado en el país

Ante la protesta del sector transporte por la presunta mala calidad del combustible, el diputado Marcelo Pedrazas investiga si la estatal YPFB compra carburantes de dudosa procedencia para ahorrar dinero o si estos son alterados en el país para aumentar los volúmenes. En el marco de esta indagación, el parlamentario presentará este miércoles un informe sobre la adquisición de combustible y las navieras que lo proveen.

“El informe que tengo incluye a las navieras con las que se ha trabajado. No comprendo: o compran la gasolina mal o aquí la alteran, porque ni ellos saben cómo el producto llega a estas condiciones. En este país nunca se ha investigado a quienes causan daño económico al Estado”, declaró a tiempo de señalar que entregará este informe a la Fiscalía.

/// APC // LA PAZ ///