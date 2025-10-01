Close Menu
    Radio online
    miércoles, octubre 1
    Seguridad

    Investigan si la mala calidad del combustible proviene del exterior o si es alterado en el país

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Carlos Choque - dirigente de los transportistas en Oruro denuncia calidad del combustible
    Carlos Choque - dirigente de los transportistas en Oruro denuncia calidad del combustible

    Ante la protesta del sector transporte por la presunta mala calidad del combustible, el diputado Marcelo Pedrazas investiga si la estatal YPFB compra carburantes de dudosa procedencia para ahorrar dinero o si estos son alterados en el país para aumentar los volúmenes. En el marco de esta indagación, el parlamentario presentará este miércoles un informe sobre la adquisición de combustible y las navieras que lo proveen.

    “El informe que tengo incluye a las navieras con las que se ha trabajado. No comprendo: o compran la gasolina mal o aquí la alteran, porque ni ellos saben cómo el producto llega a estas condiciones. En este país nunca se ha investigado a quienes causan daño económico al Estado”, declaró a tiempo de señalar que entregará este informe a la Fiscalía.

    /// APC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply