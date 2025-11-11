Irak.- La partipación en las elecciones legislativas de Irak supera las expectativas al registrar una tasa del 55%

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) –

La Comisión Electoral Superior Independiente de Irak ha informado de que se ha registrado un 55 por ciento de participación en las elecciones legislativas, a pesar del boicot del clérigo chií Muqtada al Sadr, una de las figuras más influyentes del país, alcanzando así un destacado aumento en comparación con el mínimo histórico del 41 por ciento registrado en 2021.

La comisión electoral de Irak ha indicado que han ejercido su derecho a voto más de 12 millones de personas de los 21,4 millones de votantes registrados, basándose en el 99,7 por ciento de los centros de votación, según un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, ha celebrado esta tasa de participación, manifestando que «el nombre pueblo de Irak ha dado otro significativo paso hacia la protección de su sistema constitucional y democrático».

«Este logro representa un hito importante en el camino hacia la recuperación de la confianza ciudadana, una meta que nuestro gobierno ha priorizado», ha sostenido el jefe de Gobierno a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Así, ha remarcado que su «compromiso de marcar una diferencia real en el ámbito laboral y de satisfacer las aspiraciones» del pueblo iraquí «ha dado frutos hoy». «Este éxito refleja la participación consciente y responsable de nuestros queridos ciudadanos, que merecen el mayor reconocimiento y gratitud», ha dicho.

«A ellos les corresponde el mérito de que nuestra nación haya continuado su senda de generosidad y de haber impulsado su camino de logros, desarrollo y crecimiento económico», ha concluido el primer ministro de Irak.

Al Sadr, que lidera el Movimiento Nacional Chií (anteriormente conocido como Movimiento Sadrista), ha boicoteado los comicios por la falta de soluciones a la crisis política desde que su formación obtuviera la mayoría de escaños en las parlamentarias de 2021 pero fracasaran las negociaciones para formar gobierno en medio de un enfrentamiento entre partidos chiíes.