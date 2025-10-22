Irán no retomará las negociaciones sobre su programa nuclear hasta que EEUU deje de hacer «demandas irrazonables»

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido este miércoles que Teherán no retomará las negociaciones sobre su programa nuclear hasta que Estados Unidos deje de hacer «demandas irrazonables» y abandone su postura «desmesurada».

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido este miércoles que Teherán no retomará las negociaciones sobre su programa nuclear hasta que Estados Unidos deje de hacer «demandas irrazonables» y abandone su postura «desmesurada».

Araqchi, que ha culpado a Washington del fracaso de la última ronda de negociaciones por plantear «exigencias excesivas» a Irán, ha reiterado en declaraciones a la prensa que la parte iraní solo volverá a la mesa de negociaciones si estas están basadas en «el interés mutuo y el respeto», así como en «una posición de igualdad».

«Allí donde los intereses del país puedan resolverse mediante la diplomacia, no escatimaremos esfuerzos, pero la otra parte ha demostrado repetidamente que no está comprometida con la diplomacia, y las experiencias pasadas lo demuestran», ha criticado el ministro, según ha recogido la agencia de noticias Tasnim.

Irán ha dado por «definitivamente expirado y terminado» el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), el histórico acuerdo nuclear firmado con los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania y la Unión Europea, una vez concluido el periodo de vigencia de diez años estipulado por la resolución 2231 de la ONU que lo sustentaba.

El acuerdo, adoptado formalmente el 18 de octubre de 2015, concedía a Irán el acceso a los mercados internacionales a cambio de que despejara todas las dudas sobre su programa nuclear, si bien es papel mojado desde la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Los países europeos del E3 –integrado por Francia, Reino Unido y Alemania– reactivaron recientemente las sanciones contra Teherán a través del mecanismo conocido como ‘snapback’ y dejaron expirar el pacto, que dejó de tener vigencia el pasado sábado