Jeanine Áñez presenta nuevo recurso de revisión contra su sentencia en el caso Golpe II

La expresidenta Jeanine Áñez informó que presentó un recurso de revisión extraordinaria contra la sentencia que recibió en el caso Golpe II. Señaló que fue condenada por fiscales y jueces, a quienes calificó como “operadores políticos” y recordó que este 19 de septiembre se cumplen 1.450 días desde su detención en marzo de 2021.

“Esta mañana presenté el recurso de revisión extraordinaria de la sentencia a la que me condenó la cúpula masista y sus operadores en el gobierno de Arce Catacora, fiscales y jueces sometidos a las instrucciones del prófugo Evo Morales”, señala parte de su post en redes sociales.

/// LA PAZ ///