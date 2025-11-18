Jefa de bancada de Libre pide al vocal Ávila renunciar “por ética” al haber sido designado por el expresidente Arce

La senadora y jefa de bancada de Alianza Libre, Tomasa Yarhui, pidió este martes al vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, renunciar “por ética” a su cargo al haber sido designado en abril del año pasado en este puesto por el entonces mandatario Luis Arce en reemplazo de Dina Chuquimia.

“Debería renunciar porque es una designación directa y pasa por el gobierno que designa, y en este caso al señor Ávila lo designó el expresidente Arce. Ahora le toca designar al presidente Rodrigo Paz. Uno tiene que manejarse con valores y ética en la política”, manifestó.

/// EUC // CHUQUISACA ///