Jefe del PCC que vivía en Santa Cruz tiene 7 procesos penales y una sentencia en Brasil

El jefe del Primer Comando de la Capital (PCC), Sérgio Luiz de Freitas, vivía en Bolivia con una identidad falsa y tiene al menos siete procesos en Brasil, uno de ellos con sentencia de ocho años y dos meses, además de varias órdenes de aprehensión. De acuerdo con las investigaciones, este ciudadano habría residido en Santa Cruz desde hace una década y estaría vinculado al narcotráfico y al crimen.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este lunes que las autoridades nacionales conocen la situación penal de este hombre en su país de origen. “Nos han informado que esta persona tiene 7 procesos penales en Brasil, en su mayoría por organización criminal y tráfico de sustancias controladas”, señaló la autoridad.

