Jorge Tuto Quiroga afirma que el PDC evita debatir y ratifica cumplimiento del acuerdo firmado en Santa Cruz

El candidato a la presidencia por Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, declaró este jueves que el pasado 10 de septiembre firmó un acuerdo en el que se definieron las fechas para los debates presidenciales. Aseguró que él dio su palabra de asistir a todos los encuentros convocados por el Tribunal Supremo Electoral. Señaló que el otro frente político ahora quiere retirarse de los debates, en referencia al candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano.

“Nosotros, el 10 de septiembre, firmamos un compromiso. Estaba presente el candidato del PDC. El punto 5 fue violado; establecía no insultar ni mentir, pero ellos lo hacen constantemente. El punto 7 fijó dos debates con fechas definidas por el TSE. El tribunal invitó a los delegados, estuvimos allí hace unos días y firmamos los acuerdos. Si no los van a cumplir y se van a correr, es problema de ellos”, sostuvo Quiroga.

