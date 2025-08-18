Jubilados exigen a Paz–Lara cumplir promesa de incrementar la renta y transporte cuestiona propuesta de nacionalización de “chutos”

Tras la victoria del binomio Rodrigo Paz y Edman Lara en las elecciones, distintos sectores sociales analizan sus propuestas antes de definir un posible respaldo en la segunda vuelta. El dirigente de la Confederación de Jubilados de Bolivia, Rodolfo Ayala, pidió al PDC cumplir su compromiso de pagar una renta dignidad de Bs 2.000 mensuales a quienes no tienen jubilación y Bs 1.000 a quienes sí la reciben.

En paralelo, sectores del transporte expresaron su preocupación por la propuesta de nacionalizar vehículos “chutos”, advirtiendo que esto podría saturar las ciudades con motorizados ilegales y aumentar el gasto estatal en subvención de combustibles.

/// APC // LA PAZ ///