Jueces y magistrados en emergencia por amenazas y presiones; se registran medio centenar de casos

La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia (AMABOL), Grenny Bolling, denunció este martes que al menos 50 miembros del sector fueron víctimas de amenazas y presiones en el ejercicio de sus funciones. Según informó, los casos se registran principalmente en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, donde los jueces aseguran ser hostigados casi a diario por su labor.

“Me han hecho conocer de unos 50 jueces que sí han recibido amenazas, y esto nos preocupa. Pedimos a los colegas que hagan las denuncias formales, porque una cosa es que me hagan conocer a mí y yo no puedo dar por hecho si ellos no accionan”, declaró.

/// EUC // CHUQUISACA ///