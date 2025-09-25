Juez del Chapare otorga detención domiciliaria al exviceministro Cáceres

El juzgado de Ivirgarzama, en el trópico de Cochabamba, dictó este jueves detención domiciliaria para Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas durante el gobierno de Evo Morales. La medida permite que Cáceres cumpla la detención en su hogar con derecho al trabajo, sin custodia policial, y con la obligación de presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días.

Felipe Cáceres, quien dirigió la política antidroga en Bolivia desde 2006 hasta 2019, fue aprehendido el martes 23 de septiembre en un operativo antidroga en el Sindicato Esmeralda, en la región cocalera del Chapare, Cochabamba. El exviceministro enfrenta investigaciones por su presunta vinculación con actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico.

