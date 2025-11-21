Close Menu
    Jurista sostiene que Lidia Patty debe comparecer ante la justicia tras su vinculación con la “guillotina” de persecución del MAS

    Pumari, Patty y Camacho /Imagen Ilustrativa/
    El Ministerio Público continúa con las investigaciones contra la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, en el caso de presunta corrupción vinculada al exFondo Indígena. Ante este avance, el abogado William Bascopé señaló que la exlegisladora deberá comparecer ante la justicia, tomando en cuenta que, según afirma, también formó parte del mecanismo de persecución política durante los gobiernos del MAS.

    “Si Lidia Patty se benefició con algún proyecto o con el caso del Fondo Indígena deberá ser investigada, ya que este fondo está observado por corrupción, además de haberse prestado para ser una guillotina de persecución de muchos ciudadanos en el país”, afirmó.

