    Justicia admite Acción de Libertad contra el presidente Arce y dos ministros por deuda con centros de diálisis

    1 Min Read
    Protesta de pacientes renales en Santa Cruz
    Se fijó audiencia para hoy a las 13:45, en el piso 10 del Palacio de Justicia de Santa Cruz.

    El dirigente de los pacientes renales, Marco Torrez, informó este martes que el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres 6° admitió una Acción de Libertad presentada por su sector y el Comité Pro Santa Cruz. La medida está dirigida contra el presidente Luis Arce Catacora y los ministros de Economía y Salud, Marcelo Montenegro y María Renée Castro, por el incumplimiento en el pago a las clínicas que brindan atención en hemodiálisis.

    “Pedimos que se tome consciencia de que nosotros, los pacientes renales, estamos en emergencia. Por eso presentamos la acción con el Comité Cívico, porque lo único que queremos es que paguen a los centros de convenio”, declaró a Radio Fides.

    /// ED // SANTA CRUZ ///

