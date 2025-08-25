Justicia determina que Áñez enfrente juicio de responsabilidades por el caso Senkata

La audiencia virtual de la expresidenta Jeanine Áñez, realizada este lunes por el caso Senkata, determinó que la exmandataria debe enfrentar un juicio de responsabilidades por los hechos luctuosos de 2019. «El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Cuarto de la ciudad de El Alto, por unanimidad de sus miembros, declara fundada la excepción de incompetencia en razón de materia sobreviniente compuesta por Jeanine Áñez Chávez», señala la resolución, a la cual se adhirieron los coacusados Franco Suárez Gonzales, Aldo Bravo Mendes, Ciro Orlando Álvarez Guzmán, Moisés Orlando Mejía Heredia, Pablo Arturo Guerra Camacho, Eloy Iván Rojas del Carpio, Miguel Eduardo Santistevan, Iván Inchauste Rioja, Julio César Tamayo Rivera, Luis Fernando Valverde Ferrufino, Rodolfo Antonio Montero y Alfredo Irrazábal Guzmán.