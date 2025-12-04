Close Menu
    Justicia dispone seis meses de detención preventiva para el dirigente de panificadores Rubén Ríos

    El presidente de la Conapabol, Rubén Ríos. Foto: Emapa
    El presidente de la Conapabol, Rubén Ríos. Foto: Emapa

    El dirigente de los panificadores de Bolivia, Rubén Ríos, será enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de La Paz por seis meses, esa fue la determinación tras la audiencia judicial realizada este jueves. Ríos enfrenta acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y por obtener ganancias indebidas en la venta de harina subvencionada destinada a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

    Según un reporte del canal estatal, el abogado Eduardo León explicó que durante el proceso se presentaron pruebas que demuestran riesgo de fuga y otros elementos que relacionan al dirigente con actos de corrupción en el entorno familiar.

