Justicia dispone seis meses de detención preventiva para el dirigente de panificadores Rubén Ríos

El dirigente de los panificadores de Bolivia, Rubén Ríos, será enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de La Paz por seis meses, esa fue la determinación tras la audiencia judicial realizada este jueves. Ríos enfrenta acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y por obtener ganancias indebidas en la venta de harina subvencionada destinada a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Según un reporte del canal estatal, el abogado Eduardo León explicó que durante el proceso se presentaron pruebas que demuestran riesgo de fuga y otros elementos que relacionan al dirigente con actos de corrupción en el entorno familiar.

/// LA PAZ ///