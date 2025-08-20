Justicia suspende temporalmente contratos de litio hasta que se realicen estudios ambientales y consulta previa

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó este miércoles que una jueza agroambiental del distrito judicial de La Paz admitió las medidas cautelares presentadas por la Defensoría en relación con dos contratos de explotación de litio firmados con las empresas China Hong Kong CBC y la rusa Uranium One Group. La decisión judicial ordena la suspensión temporal del tratamiento legislativo de estos proyectos hasta que las autoridades presenten un estudio de impacto ambiental, con énfasis en los recursos hídricos y aguas fósiles, y se lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas de Nor Lípez y el suroeste del departamento de Potosí.

