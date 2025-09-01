Juzgado de Sucre declina competencia y remite a La Paz el caso de supuesta intervención de Agetic en el sistema electoral

Aunque ya se habían logrado avances en las citaciones y en la investigación por la denuncia presentada por la diputada Luciana Campero contra la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) por presunta intromisión en el sistema electoral, el Juzgado de Revisión de Competencias de Sucre decidió declinar competencia y ordenó que el caso sea trasladado a la ciudad de La Paz, incluyendo todas las carpetas. “La comisión de fiscales ha apelado esta determinación, nosotros consideramos que la juez ya asumió competencias y debería quedar aquí en Sucre”, informó el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava.

/// EUC // CHUQUISACA ///