Kreab se convierte en un referente para el talento joven en Bolivia

Kreab Bolivia fue reconocida en el puesto 6 del ranking “Los Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven 2025”, elaborado por Great Place to Work Bolivia (GPTW), consolidando su liderazgo como una organización que impulsa, escucha y desarrolla a las nuevas generaciones de profesionales.

Este reconocimiento destaca a las empresas que construyen experiencias laborales de confianza y que promueven culturas donde el talento joven encuentra propósito, bienestar, oportunidades reales de crecimiento y un liderazgo cercano. Para ser elegidas, las organizaciones deben estar certificadas por GPTW y contar con una representación mínima del 10% de talento joven en su plantilla (colaboradores de hasta 25 años).

El ranking se construye a partir de los resultados de una encuesta aplicada a 1,921 colaboradores de distintas edades y géneros en el país, que evalúa cinco dimensiones claves: Confianza, Maximización del Potencial Humano, Valores, Liderazgo e Innovación. El 85% de la puntuación proviene de la percepción que los colaboradores tienen sobre su capacidad para desarrollarse al máximo dentro de la empresa, mientras que el 15% se enfoca específicamente en la experiencia del talento joven respecto a innovación, valores y efectividad del liderazgo.

Para Kreab, este resultado refleja una cultura organizacional basada en el aprendizaje continuo, la cercanía, el respeto por las personas y la construcción de vínculos auténticos. Los jóvenes del equipo destacan la accesibilidad del liderazgo, el acompañamiento en su crecimiento profesional y un entorno donde pueden proponer, aprender y equivocarse sin miedo.

“Este reconocimiento confirma que en Kreab impulsamos el liderazgo desde el primer día. Nuestro compromiso es acompañar a las nuevas generaciones con confianza, escucha y oportunidades reales para que puedan desplegar todo su talento. Creemos en una cultura donde las ideas jóvenes no solo se valoran, sino que impulsan el futuro de nuestra organización”, menciona Ana Lía Mansilla, Managing Partner de Kreab Bolivia.

Este logro se suma al crecimiento sostenido de Kreab en Bolivia y a su apuesta por formar profesionales capaces de liderar con propósito, innovación y responsabilidad. Para la consultora, la reputación comienza dentro de casa: con un equipo comprometido, orgulloso y preparado para construir soluciones que impacten positivamente en clientes, comunidades y en el país.