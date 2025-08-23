La CIDH anuncia nueva visita; Magistratura solicita informes sobre los casos Golpe I, II y Hotel Las Américas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció una nueva visita a Bolivia y, ante ello, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó que están solicitando informes sobre los casos Golpe I, Golpe II y el proceso relacionado con el caso Hotel Las Américas. “Nosotros estamos presentando una carta al Fiscal General para ver el estado de los procesos y también una carta al Ministerio de Justicia para que nos hagan conocer de manera específica cuáles son los procesos aperturados”, declaró.

