    sábado, agosto 23
    Seguridad

    La CIDH anuncia nueva visita; Magistratura solicita informes sobre los casos Golpe I, II y Hotel Las Américas

    CIDH Imagen Ilustrativa Foto: CIDH
    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció una nueva visita a Bolivia y, ante ello, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó que están solicitando informes sobre los casos Golpe I, Golpe II y el proceso relacionado con el caso Hotel Las Américas. “Nosotros estamos presentando una carta al Fiscal General para ver el estado de los procesos y también una carta al Ministerio de Justicia para que nos hagan conocer de manera específica cuáles son los procesos aperturados”, declaró.

