La COB advierte con medidas de presión al próximo gobierno y el diputado Porcel los acusa de complicidad en la crisis

La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró este jueves en emergencia tras conocer las propuestas de candidatos en torno reformas a la Constitución Política del Estado (CPE), descentralización de la salud y la educación, además de la eliminación de la subvención a los hidrocarburos. Mario Argollo, nuevo ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, aseguró que defenderá los derechos de los obreros y los intereses del país ante cualquier intento de aplicar esas medidas.

“El pueblo debe saber que la Central Obrera Boliviana será fuerte y contundente ante cualquier arremetida que afecte los intereses del país y su empobrecida economía. Los nuevos gobernantes que asuman desde el domingo deben pensar y entender que esta organización renovada estará al lado de su pueblo”, afirmó.

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Luis Porcel, criticó las amenazas. “Ellos son cómplices de esta crisis y del desastre económico. ¿Con qué moral hablan, si fueron cómplices del MAS?”, declaró.

// DP /// LA PAZ ///