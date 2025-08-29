la COB elegirá en Pando del 6 al 10 de octubre a su nueva dirigencia entre mineros

La Central Obrera Boliviana (COB) definió que su Congreso Ordinario se llevará a cabo del 6 al 10 de octubre en Pando, con el objetivo de renovar su Comité Ejecutivo Nacional. La convocatoria fue confirmada tras una maratónica reunión del Comité Ejecutivo, en la que se ratificó que los distintos sectores sindicales deberán preparar sus propuestas y candidatos.

Edwin Peredo, primer secretario general de la FSTMB, informo a Radio Fides, que el congreso será clave para elegir a un liderazgo que represente verdaderamente a los trabajadores. Entre los perfiles que se mencionan figuran representantes de los distritos mineros de Colquiri, Huanuni y también del sector minero privado, quienes podrían presentar al menos tres candidaturas. Asimismo, sectores como las federaciones departamentales, fabriles y campesinos llevarán sus propuestas políticas y nombres para la nueva dirigencia. Uno de los nombres que ya suena con fuerza es el de Elías Colque, ejecutivo de la COD de Oruro, aunque se aclara que la elección final dependerá del debate de bases durante la instalación del congreso.

//GP//LA PAZ