La COB reclama los ministerios de Educación y Minería y afirma que cuenta con gente capacitada

El máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, expresó este martes su descontento por las designaciones en los ministerios de Educación y Minería. Señaló que un representante del magisterio debió asumir la cartera de Educación. Además, calificó como una “falta de respeto” al sector minero la ausencia de un nombramiento en esa área.

“Tenemos personas capacitadas dentro del magisterio que conocen las necesidades y falencias que tiene la educación (…) la minería es uno de los puntales económicos fundamentales en nuestro país”, manifestó.

/// GPP // LA PAZ ///