La COB ‘valora’ la lucha de los mineros por sectores sin salarios similares al de ellos; Argollo recibe un sueldo de Bs 15 mil

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, afirmó este martes en entrevista con Radio Fides que valora que los asalariados mineros lideren las movilizaciones contra el Decreto Supremo (DS) 5503 en defensa de sectores que no cuentan con salarios o que reciben menores ingresos al de ellos. El dirigente señaló que los mineros se movilizan por preocupación por las grandes mayorías del país pese y reconoció que su escala salarial es diferenciada, un ejemplo, él como representante goza de un salario de Bs 15 mil, superior en casi cuatro veces al mínimo nacional.

La entrevista completa en:

/// RCL // LA PAZ ///