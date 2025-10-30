La CSUTCB tiene nuevo ejecutivo, es pandino y promete unificar al sector dividido por la política

El XIX Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) realizado en la ciudad de Cobija eligió este jueves al pandino Víctor Hugo Roca como su nuevo secretario ejecutivo, con 322 votos a favor, superando a los representantes de Tarija y Beni.

El nuevo dirigente aseguró que su principal tarea será trabajar por la unidad del sector, afectado en los últimos años por divisiones políticas. “Es un desafío, tenemos problemas en la parte orgánica. En todos los departamentos estamos divididos por el tema político. En muchos sectores, por intereses personales, han decidido armar paralelismos”, declaró a Fides Cobija.

/// JCP // PANDO ///